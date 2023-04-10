Точным огнем гаубицы М777 вражеская цель была уничтожена.

Украинские операторы ССО в сотрудничестве со своими побратимами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом.

В ходе аэроразведки местности неподалеку временно оккупированного Донецка, нашими воинами обнаружена боевая позиция пушки противника.

Точным огнем гаубицы М777 вражеская цель была уничтожена.

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Война в Украине-последние новости

За последние сутки украинские воины уничтожили еще 670 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери врага составили уже около 178 820 человек.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники.

В воскресенье, 9 апреля, над Сумской областью украинские бойцы уничтожили российский беспилотник. "Над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА. Предварительно типа Zala 421-16е", - говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

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