Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
"Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито шесть вражеских БпЛА: три – типа "Ланцет", два – "Зала" и один – "Суперкам", – говорится в сводке.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы врага.
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За минувшие сутки силы обороны уничтожили еще 670 россиян. Общие потери оккупантов достигли отметки 178 820 убитых.
Самыми тяжелыми участками фронта сейчас являются Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский направления. Всего за минувшие сутки было отбито почти шесть десятков атак россиян.
В ВСУ сообщили, что под Марьинкой и Авдеевкой ежедневно Силы обороны уничтожают около двух рот оккупантов. Однако несмотря на такие потери захватчики все равно продолжают атаковать.