Оккупанты снова обстреляли область из АГС и минометов.

В воскресенье, 9 апреля, над Сумской областью украинские бойцы уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. "Сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА. Предварительно типа Zala 421-16е", - говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что в течение дня российские войска совершили обстрелы приграничья Сумщины, использовав АГС (станковый автоматический гранатомет) и минометы. Удары нанесли по двум общинам - Новослободской и Белопольской.

Видео дня

В частности, по Белопольской общине в течение дня оккупанты били из минометов, зафиксировано 10 прилетов. Новослободскую общину захватчики обстреливали из АГС-10 выстрелов. "К счастью, в обоих случаях без последствий", - отметили в ОВА.

Обстрелы Сумщины: последние новости

Как известно, российские захватнические войска с начала полномасштабной войны обстреливают область, убивая украинцев и разрушая дома и инфраструктурные объекты.

В конце 2022 года российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти на территорию Украины, однако бойцы украинской теробороны дали им бой.

В марте российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью. В результате этой атаки пострадал один человек.

В начале апреля оккупанты обстреляли молоковоз в Новослободской общине, убив двух мирных людей.

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