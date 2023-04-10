В воскресенье, 9 апреля, над Сумской областью украинские бойцы уничтожили российский беспилотник.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. "Сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА. Предварительно типа Zala 421-16е", - говорится в сообщении.
В ОВА сообщили, что в течение дня российские войска совершили обстрелы приграничья Сумщины, использовав АГС (станковый автоматический гранатомет) и минометы. Удары нанесли по двум общинам - Новослободской и Белопольской.
В частности, по Белопольской общине в течение дня оккупанты били из минометов, зафиксировано 10 прилетов. Новослободскую общину захватчики обстреливали из АГС-10 выстрелов. "К счастью, в обоих случаях без последствий", - отметили в ОВА.
Обстрелы Сумщины: последние новости
Как известно, российские захватнические войска с начала полномасштабной войны обстреливают область, убивая украинцев и разрушая дома и инфраструктурные объекты.
В конце 2022 года российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти на территорию Украины, однако бойцы украинской теробороны дали им бой.
В марте российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью. В результате этой атаки пострадал один человек.
В начале апреля оккупанты обстреляли молоковоз в Новослободской общине, убив двух мирных людей.