На кадрах лишь те моменты, которые можно демонстрировать на всеобщее обозрение.

Силы специальных операций показали видео работы своих воинов в Бахмути Донецкой области.

Как сообщают в пресс-службе ССО, это лишь чатина боев, которые можно показать на всеобщее обозрение. Битва за город продолжается.

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать на всеобщее обозрение. Борьба за город продолжается", - говорится в сообщении.

Видео дня

Бои за Бахмут

Уже несколько месяцев подряд Бахмут остается в эпицентре боевых действий. Зеленский подчеркнул, что как только у ВСУ появится угроза окружения со стороны противника, высшее командование на местах примет "правильные решения".

Накануне Институт изучения войны опроверг фейк оккупантов о том, они захватили железнодорожную станцию Бахмут-1 и центр города. Город стоит, бои продолжаются.

В Минобороны подчеркнули, что российские захватчики не оставляют цели захватить Бахмут, используя для этого не только ЧВК "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения.

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