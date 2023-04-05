Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях.

В течение суток силы обороны Украины отбили более 40 атак российских захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

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Также, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны в течение суток отбили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. В то же время, враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сводке Генштаба.

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Одним из самых горячих направлений на фронте пока остается Бахмутский.

По словам Зеленского, ситуацию в Бахмуте лично контролирует командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский: "Как и для меня самое главное - это не потерять наших военных. И, безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность того, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, то будут соответствующие правильные решения генерала на месте. И я в этом уверен".

Кроме Бахмута, в эпицентре боевых действий также находится Марьинка. Ежесуточно на этих направлениях Силы обороны Украины отбивают десятки вражеских атак.

Ранее в Институте изучения войны опровергли заявления оккупантов о том, что они захватили железнодорожную станцию Бахмут-1 и центр города.

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