Маляр отметила, что наступательные действия врага продолжаются на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Российские захватчики не покидают цели захватить Бахмут, используя для этого не только ЧВК "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом же деле, за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов. Действительно, эпицентром боевых действий остается Восток. Там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском", - отметила она.

По словам Маляр, врагу не удается достичь цели на Лиманском направлении, несмотря на горячие бои, действия врага так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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"Наши воины отбивают десятки атак в сутки. Враг не оставляет цели захватить Бахмут. Использует для этого не только заключенных Вагнера, но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими. С нашей стороны ситуация полностью контролируемая. Командование непрерывно осуществляет оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения", - отметила замминистра.

Бои за Бахмут - какая обстановка на фронте

По состоянию на вечер 5 апреля враг вел наступление на четырех направлениях, в том числе на Бахмутском. Вместе с тем в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В течение суток было отбито более 40 атак оккупантов. А вот на Шахтерском направлении враг в последние дни наступательных действий не проводил.

Зеленский подчеркнул, что как только у ВСУ появится угроза окружения со стороны противника, высшее командование на местах примет "правильные решения".

Накануне Институт изучения войны опроверг фейк оккупантов о том, они захватили железнодорожную станцию Бахмут-1 и центр города.

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