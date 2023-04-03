США уважают решение украинских воинов удерживать город несмотря на жесткие бои.

В Белом доме констатировали, что Украина продолжает "упорно бороться за Бахмут" вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки. Он отметил, что украинские силы все еще контролируют Бахмут, "город не попал в руки россиян".

"Мы и раньше много говорили о высоком уровне потерь в Бахмуте и том, как группа "Вагнера" продолжает просто бросать своих новобранцев, многие из которых бывшие осужденные, просто в мясорубку. Так что такая жестокость, усилия человеческой силы являются довольно потрясающими, когда речь идет о том, сколько Россия бросила на этот город", – отметил Кирби.

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По его словам, Бахмут "имеет большое значение для украинцев, и мы, конечно, уважаем это и понимаем", однако он отметил, что отступление ВСУ из Бахмута "не изменит динамику боя под стратегическим углом зрения".

"Но, насколько мы видим сегодня, битва за Бахмут не закончилась и украинцы не были отброшены. И опять же, (бои-УНИАН) продолжают быть достаточно жестокими и достаточно близкими", – подчеркнул спикер Совета нацбезопасности США.

Последние новости из Бахмута

Сегодня главарь "Вагнера" Пригожин опубликовал видео, в котором заявил об установлении флага над городской администрацией и "юридическом" захвате Бахмута.

В ВСУ опровергли заявление главаря "вагнеровцев". Как сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, россиянам еще далеко до оккупации Бахмута. А вокруг здания городского совета продолжаются бои.

Впоследствии командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Бахмут остается под контролем Вооруженных сил Украины, а враг там теряет силы.

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