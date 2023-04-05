Президент подчеркнул, что самое главное - сохранить личный состав, поэтому в случае возникновения "еще более горячих событий" будут приняты "правильные решения".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что самая сложная ситуация на фронте остается в Бахмуте Донецкой области, но враг не контролирует город. Об этом президент сказал на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге в Варшаве.

"Самая сложная ситуация на территории нашего государства - именно там (в Бахмуте - УНИАН). Наибольшее применение количества различного оружия - именно там. Там очень и очень сложная история. И ежедневно дефицит: то есть артиллерия, то есть достаточно снарядов у нашей стороны, то их меньше. То есть успех в каких-то блоках Бахмута - мы идем вперед, то его нет - мы снова отходим на позиции. Это происходит ежедневно. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодня", - отметил он.

Зеленский напомнил, что ситуацию в Бахмуте лично контролирует командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский.

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По словам главы государства, для Сырского главным является сохранение личного состава.

"Как и для меня самое главное - это не потерять наших военных. И, безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность того, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, то будут соответствующие правильные решения генерала на месте. И я в этом уверен. Но чем больше доезжает до Украины соответствующей амуниции, тем быстрее мы будем отвоевывать ситуацию не только в Бахмуте, а в целом на территории нашего государства", - заявил Зеленский.

Бои за Бахмут - последние новости

Одним из самых горячих направлений на фронте пока остается Бахмутский. Кроме Бахмута, в эпицентре боевых действий также находится Марьинка. Ежесуточно на этих направлениях Силы обороны Украины отбивают десятки вражеских атак.

4 апреля стало известно, что "вагнеровцам" удалось захватить разрушенное здание мэрии города, а российские войска продолжили наступление в районе центра. А сегодня в Институте изучения войны опровергли заявления оккупантов о том, что они захватили железнодорожную станцию Бахмут-1 и центр города.

Ранее в Белом доме констатировали, что Украина продолжает "упорно бороться за Бахмут" вопреки утверждениям российских пропагандистов. Советник по нацбезопасности США Джон Кирби подчеркнул, что украинские силы все еще контролируют Бахмут, "город не попал в руки россиян".

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