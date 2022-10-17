Вероятнее всего, это будут экономические и экспортные ограничения.

США собираются ввести санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины. Ограничения также коснутся третьих лиц, причастных к поставкам вооружения из Ирана в РФ.

Такой информацией поделилось издание Politico со ссылкой на официального анонимного представителя Соединенных Штатов.

"Собираемся ли мы делать больше в отношении иранских военных продаж России? Абсолютно да. Для любого человека в мире, который либо продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для [беспилотных летательных аппаратов] или баллистических ракет, либо участвует в полетах между Ираном и Россией: проявите должную осмотрительность, потому что мы абсолютно точно введем санкции против любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", — заявил источник.

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Официальный представитель также сообщил, что в администрации Байдена публично предупреждали Тегеран воздержаться от продаж БПЛА России. Однако Иран проигнорировал заявления США и соврал об отсутствии поставок беспилотников в РФ. В Politico предполагают, что Штаты введут против азиатской страны экономические и экспортные санкции.

Помощь России от Ирана в войне против Украины

Сведения о приобретении Россией у Ирана тысячи дронов-камикадзе Shahed-136 появились в середине августа, хотя в Тегеране продолжают официально отрицать сделку.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ купила у Ирана 2400 дронов-камикадзе. Такими данными завладела украинская разведка.

Иранские БПЛА активно используются рашистами для обстрелов мирных украинских городов. Например, сегодня, 17 октября, оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки погибли четверо гражданских.

Telegram-каналы с иранскими новостями сообщили, что РФ могла заказать у страны дроны-камикадзе "Араш-2". Это новая разработка, которая обладает более мощной боеголовкой, в сравнении с Shahed-136. А заявленная дальность полета этих БПЛА якобы составляет 1700 километров.

По данным The Washington Post, Иран собирается продать России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

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