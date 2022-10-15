Официальных подстверждений этому пока нет.

Россия могла заказать у Ирана новую разработку - дроны-камикадзе "Араш-2" с большей дальностью полета.

Об этом сообщают иранские Telegram-каналы, однако официальных подстверждений этому пока нет. Об этом беспилотнике также сообщал иранский генерал Киомарс Хейдари буквально несколько недель назад, отметив, что он разрабатывался для ударов по Израилю.

Отмечается, что дроны являются новой иранской разработкой. По сравнению с "Шахедом-136" у них более мощная боеголовка и заявленная дальность полета составляет якобы 1700 км.

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Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области ими атаковали теплоэлектростанцию.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

Сегодня сообщили о закрытии сбора - украинцы менее чем за двое суток смогли собрать более 150 миллионов гривен на антидронную систему защиты.

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