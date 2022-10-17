Евросоюз будет искать конкретные доказательства участия Ирана в войне против Украины, сказал главный европейский дипломат.

Европейский Союз может принять решение о введении новых санкций против Ирана из-за того, что Россия утром, 17 октября, атаковала иранскими дронами Киев.

О возможном принятии решения насчет ограничительных мер против Ирана сообщили два дипломата, которые учувствовали в подготовке встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, пишет Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже прибыл на мероприятие и сказал журналистам, что объединение государств будет искать доказательства того, что Иран участвует в войне против Украины.

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"Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне против Украины - Ред.)", - поделился главный дипломат Евросоюза.

Боррель добавил, что во встрече будет принимать участие глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Массированная атака Киева иранскими дронами 17 октября - самые важные новости

РФ утром запустила на Киев много дронов-камикадзе - в сторону столицы летело 28 иранских беспилотников.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили большинство дронов. В столице есть 5 "прилетов".

В частности, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе поврежден жилой дом, из-под завалов достали тело погибшей женщины. Были госпитализированы три человека. Позже количество жертв возросло до двух.

Кроме того, был прилет в районе Центрального железнодорожного вокзала.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на удары противника по столице. Глава государства заявил, что оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а украинцев - победа.

Россия использует против Украины иранские беспилотники - важные новости

В середине августа появилась информация, что Россия купила у Ирана тысячу беспилотников, в частности, дроны-камикадзе.

Владимир Зеленский говорил, что по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2 тысячи 400 беспилотников. Армия Украины уже не раз сбивала иранские дроны, а один даже появился на ее вооружении.

В то же время Иран утверждает, что не продавал России свои беспилотники.

Справка УНИАН. Иран уже находится под санкциями из-за того, что его власти использовали ядерные технологии в военных целях. В частности, Иран не может покупать значительную часть военной продукции.

США в 1979 году ввели санкции против Ирана - после того, как произошла исламская революция. В 1995 году ограничительные меры против иранской стороны расширили.

Совет Безопасности ООН в 2006 году своей резолюцией потребовал от Ирана свернуть программу обогащения урана.

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