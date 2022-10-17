Отмечается, что среди приоритетов будут системы противовоздушной обороны.

Администрация президента США Джо Байдена учтет использование Россией дронов-камикадзе в своих будущих решениях и планировании военной помощи Украине.

Об этом в понедельник, 17 октября сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет CNN.

В США обсуждают обеспечение Украины системами противовоздушной обороны, что является наибольшей потребностью Киева на данном этапе войны.

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Отмечается, что администрация Байдена проконсультируется с украинской стороной относительно вреда, который наносят дроны.

Иранские дроны-камикадзе на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у Ирана тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально эта сторона продолжает отрицать предоставление беспилотников стране-оккупанту. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Впервые на Николаевщине иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации остается еще около трехсот иранских дронов.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Польша предоставила Украине комплексы, из которых украинцы сбивают иранские дроны.

В СНБО добавили, что Силы обороны сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО успешно справляется с иранскими дронами.

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