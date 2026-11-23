Политик считает, что война в Украине может развиваться по трем сценариям: от прямого вмешательства НАТО и риска Третьей мировой войны до многолетнего конфликта.

Французская политик Марин Ле Пен озвучила три возможных варианта развития событий в войне России против Украины. Об этом она заявила во время интервью, фрагмент которого опубликовала в социальной сети X.

"В Украине есть только три варианта: либо НАТО вступает в войну, и это будет Третья мировая война, либо конфликт будет длиться годами, либо все страны осознают последствия", – заявила политик.

Отдельно Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Франции готова общаться со всеми участниками конфликта.

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"Если меня изберут президентом Республики, я буду разговаривать со всеми", – отметила она.

В то же время политик не пояснила, какие именно условия или договоренности могли бы стать основой для прекращения боевых действий. Также она не уточнила, как именно предлагает реализовать озвученный ею сценарий переговоров.

Новости о Марин Ле Пен – самое важное

Напомним, Марин Ле Пен возглавляет парламентскую фракцию французской ультраправой партии "Национальное объединение".

Она трижды участвовала в президентских выборах во Франции – в 2012, 2017 и 2022 годах. В ходе двух последних кампаний политик выходила во второй тур, однако уступала Эммануэлю Макрону.

Следующие президентские выборы во Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 года. Действующий президент Макрон завершает свой второй президентский срок.

16 ноября Марин Ле Пен встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и заявила, что в случае ее избрания президентом Франция продолжит оказывать Украине материальную и гуманитарную помощь.

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