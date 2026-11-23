Как минимум два истребителя Rafale выполнили полноценные посадки и взлеты на участке шоссе.

Во Франции – в отличие от таких стран, как Швеция или Финляндия, где подобная практика прочно укоренилась, – использование автомагистралей в качестве запасных взлетно-посадочных полос для истребителей не рассматривается. Тем более что посадка самолета на участок дороги – каким бы длинным и широким он ни был, да еще и при полном отсутствии наземных средств навигации для захода на посадку, – задача крайне непростая. Но в будущем ситуация может измениться, пишет opex360.com.

Теперь Франция планирует провести такие тренировки, воспользовавшись возможностями учений Protective Fence 26, которые в настоящее время проходят в Финляндии с участием около 40 летательных аппаратов и более 4000 военнослужащих.

В частности, в учениях задействованы двадцать истребителей F/A-18 Hornet, учебно-тренировочные самолеты Hawk, а также финские вертолеты NH90. Эта авиатехника действует совместно с нидерландскими F-35A, шведскими JAS-39 Gripen и французскими Rafale. В учениях также принимают участие специалисты из США и Великобритании.

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Эти учения дают ВВС Франции возможность проверить, может ли истребитель Rafale взлетать с участка автомобильной дороги – в данном случае речь идет о дороге в районе Йянневирта (Jännevirta).

По данным ВВС Финляндии, как минимум два истребителя Rafale выполнили упражнения "касание полосы с последующим уходом на второй круг" (touch-and-go), а также полноценные посадки и взлеты на участке шоссе.

ВВС Финляндии также опубликовали снимки, на которых запечатлены истребители Rafale, принадлежащие 1/30-й истребительной испытательной эскадрилье "Côte d’Argent" ("Серебряный берег"). В задачи этого подразделения входит оценка систем вооружения и определение условий их боевого применения.

Впрочем, это не первый раз, когда истребитель ВВС Франции (AAE) использует автомагистраль в качестве взлетно-посадочной полосы. В 1998 году два самолета Mirage 2000C из состава 1/5-й истребительной эскадрильи "Вандея" (Vendée) успешно выполнили подобную задачу – причем в незапланированном порядке – в ходе учений "Drogowy Odcinek Lotniskowy" ("Дорожный участок аэродрома"), проходивших в Польше.

Напомним, Украина должна получить от Франции самолеты Rafale. Ожидается, что первые истребители поступят на вооружение Украины в 2028–2029 годах. В рамках первой партии Украина должна получить четыре Rafale.

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