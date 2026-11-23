Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,45 грн, а евро – 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 ноября, снизился на 10 копеек и составляет 45,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 50,15 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,75 гривни, а евро – по курсу 49,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4545 гривень. 100 евро обойдутся в 5015 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 45,45 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 50,25 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 23 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,28 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 25 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 13 копеек и составляет 45,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,81 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 37 копеек и составляет 50,09 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,28 гривни за евро.

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