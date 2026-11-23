Между тем среди фруктов подешевели яблоки и груши.

Оптовые цены на овощи в Украине в основном росли на прошлой неделе. Больше всего подорожал сладкий перец, который прибавил около 50% – с 50-100 до 80-150 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Среди овощей борщового набора выросла стоимость репчатого лука – с 12–16 до 14–18 грн/кг. В сторону увеличения расширился и диапазон цен на картофель – с 10–14 до 10–15 грн/кг. Зато незначительно подешевела белокочанная капуста – с 12–20 до 11–20 грн/кг.

Из других видов капусты снизились цены на цветную – с 50–60 до 45–60 грн/кг, а пекинская капуста подешевела сразу на 5 гривень за килограмм – с 30–40 до 25–35 грн/кг. Помимо различных видов капусты, подешевел редис – с 40–60 до 35–50 грн/кг.

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Цены на помидоры остались на прежнем уровне – 50–110 грн/кг, тогда как огурцы несколько подорожали – со 140–200 до 150–200 грн/кг.

В сегменте фруктов подешевели яблоки – с 20–35 до 20–30 грн/кг, а груши – еще больше: с 35–135 до 30–100 грн/кг. Также снизилась стоимость гранатов – со 125–155 до 120–140 грн/кг.

Продукты в Украине – последние новости

Украинцы не могут приобрести в некоторых магазинах подсолнечное масло в количестве, превышающем установленный лимит на одного покупателя. В то же время никаких новых ограничений торговые сети в последнее время не вводили. Так, в АТБ еще с конца лета продолжают действовать ограничения на 6 штук социальных товаров в одном чеке: это подсолнечное масло, уксус, крупы, макаронные изделия, мука, соль и сахар.

"Укролияпром" сообщает, что Украине не грозит дефицит подсолнечного масла. Ежегодное потребление продукта на внутреннем рынке составляет менее 10% от объемов отечественного производства.

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