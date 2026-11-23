Храпчинский подчеркнул, что советская дальняя и стратегическая авиация создавалась благодаря сотрудничеству всей империи, обладавшей уникальной металлургией и станочным парком.

Россия все больше зависит от советских запасов авиационной техники, поскольку возобновление полноценного производства ряда боевых самолетов и их двигателей сталкивается с серьезными технологическими и промышленными ограничениями. Об этом заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил ВСУ в резерве.

"Россиянам крайне нужны носители крылатых ракет и тяжелое сверхзвуковое оружие – они бы клепали их в три смены, если бы могли. Проблема Москвы в том, что между пропагандистским мультфильмом о "возобновлении серии" и реальным заводским цехом лежит пропасть утраченных советских технологических циклов", – отметил он.

По словам эксперта, одной из главных проблем остается производство авиационных двигателей. В частности, для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС критически важны турбовинтовые двигатели НК-12МП, а для сверхзвуковых Ту-22М3 – двигатели НК-25. Возобновление их серийного производства требует технологических компетенций, производственной базы и комплектующих, которые Россия не может полноценно воспроизвести.

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Храпчинский подчеркнул, что советская дальняя и стратегическая авиация строилась на основе кооперации всей империи с уникальной металлургией и станочным парком, которые современная РФ израсходовала или утратила. Вся их "стратегическая величина" сегодня держится на складских остатках и каннибализме старых самолетов. На Ту-95МС нет новых турбовинтовых двигателей НК-12МП, а каждый вылет с полным или даже половинным подвесом Х-101 сжигает остаточный ресурс центроплана и крыла в разы быстрее, чем предусмотрено мирными регламентами.

"С "восстановленным" Ту-160М в Казани история ещё более показательна: достраивать поштучно советские заготовки планера – это одно, а сварить с нуля титановую балку центроплана электронно-лучевым методом в вакуумной камере – совсем другая лига сложности, где компетенции утрачены, а самарский выпуск двигателей НК-32 утопает в дефиците. То же самое касается и капризных НК-25 на Ту-22М3, из-за отказов которых бомбардировщики регулярно падают в глубоком российском тылу без какого-либо вмешательства нашей ПВО, и форсированных Д-30Ф6 на МиГ-31К – вывод четырёхтонного "Кинжала" на предельные параметры высоты и скорости буквально выжигает моторесурс за считанные боевые вылеты", – пояснил эксперт.

Кроме того, как добавил эксперт, проблемы накапливаются и в системе технического обслуживания. Ведь важную роль в ремонте российской дальней авиации и самолетов радиолокационного обнаружения играл Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Повреждение производственной инфраструктуры и последствия украинских операций создают дополнительные трудности для восстановления авиапарка:

"Системные удары по Таганрогу вместе с операцией "Паутина" перерезали эту логистику восстановления. А новый проект А-100 "Премьер" мертв из-за санкционного дефицита западной микроэлектроники – слепить современный летающий радар из коммерческих чипов из "серого" импорта физически невозможно. Остаток в 5–6 "живых" А-50 означает деградацию их дальнего радиолокационного поля за пределами радиогоризонта наземных РЛС".

Кроме того, Храпчинский подчеркнул, что российские Су-25 постепенно теряют прежнее значение из-за развития украинской противовоздушной обороны и изменения тактики применения штурмовиков. В то же время у России нет полноценного серийного производства классических одноместных Су-25. Основное производство этих самолетов в советское время было сосредоточено на Тбилисском авиационном заводе. В российском Улан-Удэ выпускали преимущественно учебно-боевые Су-25УБ. Поэтому современные российские модификации, в частности Су-25СМ3, в основном являются результатом глубокой модернизации уже имеющихся советских планеров, а не производства новых самолетов с нуля.

В то же время, по его словам, версии о превращении Су-25 в воздушную стартовую площадку для реактивных "Гераней" выглядят чисто кабинетной экзотикой: гонять дефицитный дозвуковой самолёт с мизерным остатком ресурса ради запуска дрона, который и с земли спокойно летит на сотни километров, – это абсурд с точки зрения инженерной экономии.

"В итоге математика войны работает против врага, но без иллюзий относительно быстрого финала. 25–30 исправных Ту-95МС, чуть больше десятка Ту-160 и МиГ-31К и два десятка Ту-22М3 – это потолок, который уже сейчас жестко ограничивает их одновременный ракетный залп и заставляет беречь самолеты, превращая часть флота в "паркетный" элемент ядерной триады. В то же время они будут выжимать из этих самолетов все до последней заклепки, переоборудуя старые жидкостные Х-22 с токсичным "Самином" на Х-32 и каннибализируя доноров под заборами авиабаз", – резюмировал эксперт.

Стратегическая авиация РФ – другие новости

Как сообщал УНИАН, стратегическая авиация досталась России в наследство от СССР, и изначально главным назначением самолетов Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 была роль авиационной компоненты в так называемой ядерной триаде.

Эксперты отмечают, что эти стратегические ракетоносцы-бомбардировщики должны были, по замыслу стратегов эпохи Советского Союза, выполнять чрезвычайно важную, а возможно, и решающую роль во время вероятной Третьей мировой войны – как средство доставки на территорию гипотетического противника средства поражения с ядерной боевой частью.

Также эти самолеты должны наносить ядерные удары по авианосным ударным группам в открытом океане и целым городам на территории противника. Однако Россия превратила этот "последний аргумент королей" в обычного "тактического террориста", занимающегося террором против гражданского населения.

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