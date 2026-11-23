В то же время, по словам военного, ЧФ России сейчас "заперт" в Черном море.

Во время недавней комбинированной атаки на Украину подводные лодки Черноморского флота России впервые за полгода вышли из бухты Новороссийска, где сейчас базируются, чтобы нанести удар "Калибрами" – подводные лодки могут запускать ракеты только из подводного положения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он пояснил, что надводные корабли противник применяет для запуска "Калибров" ежемесячно прямо из гавани, а подводные лодки впервые за долгое время вышли в море.

"Они (россияне – УНИАН) применяли их каждый месяц. Вопрос в том, что они впервые за полгода вышли в море. Но вышли они, опять-таки, только подводные лодки, которые давно уже вернулись (в гавань – УНИАН). Потому что подводные лодки они не могут запускать из гавани", - сказал Плетенчук.

Видео дня

Как пояснил военный, для запуска ракет субмаринам необходимо погрузиться – пуски осуществляются из подводного положения.

"Привели в боевую готовность, видимо, всё, что могло более-менее как-то отработать", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, надводные ракетоносцы Черноморского флота РФ применялись противником и ранее – до трех раз в месяц в течение последнего полугода. В то же время он отметил, что ЧФ России из-за действий Сил обороны фактически заперт в акватории Черного моря.

"Черноморский флот фактически заперт в этой акватории", – подчеркнул Плетенчук.

Черноморский флот РФ – что известно

Как писал УНИАН, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что РФ не выводит в Черное море ракетоносцы Черноморского флота из-за опасений атак со стороны ВСУ. На днях Россия впервые почти за 6 месяцев вывела в Черное море ракетоносцы, в частности, подводные лодки.

Всего в тот день российские корабли выпустили по Украине более 20 ракет морского базирования типа "Калибр". По словам Плетенчука, подводные лодки были задействованы за пределами бухты Новороссийска, надводные – прямо из гавани.

Вас также могут заинтересовать новости: