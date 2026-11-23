Продать доллар можно в среднем по курсу 44,81 грн, а евро – 49,28 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 ноября, снизился на 13 копеек и составляет 45,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,81 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 37 копеек и составляет 50,09 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,28 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,35 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,30 грн/евро, а курс продажи – 50,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 23 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,28 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 25 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда экономических и военных обстоятельств. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 28 ноября будет находиться в пределах 45,1–45,75 гривни на межбанковском рынке и 45,5–46,2 гривни на наличном рынке.

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