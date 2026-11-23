Больше всего исследователей удивил способ их размножения: амфибии защищают яйца необычной желеобразной массой вместо мховых гнезд.

В тропических лесах индонезийского острова Сулавеси исследователи обнаружили ранее неизвестный вид ярко-зеленых летающих лягушек. Амфибии привлекли внимание учёных не только необычной окраской и способностью планировать между деревьями, но и особым способом размножения: вместо привычных пенных или мховых гнёзд они используют желеобразную массу для защиты яиц.

Об открытии 17 ноября сообщил Калифорнийский университет в Дэвисе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Zootaxa.

Новый вид получил название Rhacophorus kurniatiae. Его обнаружили во время экспедиций в отдаленные горы Меконгги на острове Сулавеси. В период с 2009 по 2013 год ученые исследовали местную флору и фауну, пробираясь через густые тропические леса и вдоль рек – от побережья до горных вершин.

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Тысячи зеленых лягушек обнаружили у горного озера на высоте 1860 метров

Большое количество амфибий исследователи заметили возле небольшого горного озера Danau Coca-Cola, расположенного на высоте 1860 метров.

Научный сотрудник Музея биологии рыб и дикой природы Калифорнийского университета в Дэвисе Алан Гитч рассказал, что лягушек было так много, что они буквально заполонили водоем.

"Мы поднимались в гору, когда наткнулись на большой пруд, кишащий зелеными лягушками; они были повсюду", – отметил исследователь.

Он добавил: "Нечасто можно увидеть лягушек в таком большом количестве".

Эти амфибии относятся к группе азиатских летающих лягушек. Благодаря большим перепончатым лапам они способны планировать с одного дерева на другое.

Чтобы подтвердить, что речь идет именно о новом виде, исследователи сравнили физические характеристики животных, их ДНК и звуки, которые они издают. Анализы выявили несколько отличий, в частности заостренную морду и особые голосовые сигналы. Однако наибольшее внимание ученых привлек способ откладывания яиц.

Вместо мховых гнезд лягушки используют желеобразную массу для яиц

Важнейшей особенностью Rhacophorus kurniatiae оказался необычный способ размножения.

Родственные виды обычно откладывают яйца в гнезда из мха. Такая конструкция помогает поддерживать влажность, необходимую для развития будущего потомства.

В свою очередь, новый вид использует желеобразную массу, которую размещает на свисающих растениях вблизи водоемов. Внутри этой субстанции развиваются пуголовки, причем моховое гнездо для этого не требуется.

Ведущий автор исследования и ученый Музея зоологии Богора Аламся Эланг Нуса Херламбанг подчеркнул уникальность такого способа размножения.

"Это первый случай, когда мы наблюдаем Rhacophorus, использующий желатиновую матрицу в качестве репродуктивной стратегии. Это уникально", – сказал он.

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