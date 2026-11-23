Западные разведывательные службы предупреждают о новой ядерной угрозе со стороны Москвы – Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели.
К такому выводу пришли западные разведывательные службы и военнослужащие, в том числе Вооруженные силы Германии (Бундесвер) и Федеральная разведывательная служба (BND), пишет Süddeutsche Zeitung.
Сообщается, что россияне планируют запустить в космос спутник, оснащенный ядерным взрывчатым веществом. Недавно несколько стран НАТО обменялись информацией, свидетельствующей о том, что это может произойти уже в этом году. По данным разведок, аппарат под названием "Спутник-С" уже полностью построен и некоторое время хранится в окрестностях Москвы.
Эксперты отмечают, что военные действия на орбите могут иметь драматические последствия для Земли. Поэтому почти все западные разведывательные службы предполагают, что Москва делает ставку прежде всего на сдерживание с помощью потенциального ядерного спутника.
"Если бы ядерная боеголовка, подобная той, что установлена на "Спутнике-С", взорвалась на низкой околоземной орбите, все спутники там вышли бы из строя в течение нескольких месяцев. Например, это повлияет на навигацию, телекоммуникации и прогнозирование погоды – вряд ли что-то на Земле будет функционировать бесперебойно", – говорится в материале.
С военной точки зрения масштабный выход спутников из строя станет серьезным ударом для Запада, поскольку его разведка, оборудование и оперативное командование в значительной степени зависят от космических технологий. В то же время отмечается, что Россия, например, в последние годы проводила картографирование Балтийского моря с точностью до сантиметра, используя суда, замаскированные под исследовательские корабли. Это позволило бы ВМС России находиться под водой даже без спутниковой поддержки.
Провокации РФ в космосе
Как сообщал УНИАН, в октябре российский спутник "Космос-2612" приблизился к американскому коммерческому спутнику ICEYE-X36, который является частью космической сети, способной оказывать поддержку украинским военным. Эксперты считают этот маневр необычным и предполагают, что он может быть попыткой вмешаться в работу западного космического оборудования.
В компании LeoLabs заявили, что траектория российского спутника "выглядит как преднамеренное сближение" с американским аппаратом для получения изображений.
В LeoLabs подчеркнули, что намерения России остаются неясными, однако такое поведение требует дальнейшего наблюдения.
Маневр привлек внимание специалистов из-за того, что спутники на низкой околоземной орбите движутся со скоростью более 27 тысяч км/ч. По оценке экспертов, подобные сближения происходят относительно редко.