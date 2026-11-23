Комплекс имеет мощность 580 мегаватт и сочетает в себе технологии солнечной тепловой и фотоэлектрической энергии.

В Марокко расположен один из крупнейших солнечных энергетических комплексов в мире с установленной мощностью 580 мегаватт (МВт). Он может обеспечить электроэнергией более миллиона человек, пишет испанская газета Diario AS со ссылкой на Всемирный банк.

Комплекс Noor недалеко от города Варзазат – гигантский объект, построенный саудовской компанией ACWA Power в одном из регионов страны с наибольшей солнечной инсоляцией десять лет назад. На реализацию проекта потребовалось более 3 миллиардов долларов международного финансирования.

Noor обладает одной особенностью, которая отличает его от обычного большого поля солнечных панелей. Часть установок электростанции способна накапливать тепло, накопленное в течение дня, и использовать его впоследствии для продолжения выработки электроэнергии после захода солнца.

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Комплекс не является единой электростанцией, а состоит из четырёх различных объектов. Noor I, начавшая работу в 2016 году, имеет мощность 160 МВт и использует цилиндро-параболические коллекторы. Впоследствии к комплексу присоединились Noor II мощностью 200 МВт, Noor III мощностью 150 МВт, использующая технологию башен, и Noor IV – фотоэлектрическая установка мощностью 70 МВт.

Наиболее впечатляющим элементом комплекса является Noor III. Его башня достигает примерно 250 метров в высоту и окружена тысячами гелиостатов – зеркал, которые отслеживают положение Солнца и направляют солнечное излучение на приемник, расположенный в верхней части сооружения. Полученное тепло накапливается в расплавленных солях, а затем используется для образования пара, приведения в действие турбины и выработки электроэнергии.

Эта технология позволяет преодолеть одно из главных ограничений традиционной солнечной энергетики, поскольку выработка электроэнергии не прекращается вместе с солнечным излучением. Noor III имеет около семи часов теплового накопления, тогда как Noor I и Noor II также оснащены системами, позволяющими перенести часть производства электроэнергии на время после захода солнца.

Потребности Марокко в энергии

Марокко обладает значительными солнечными и ветровыми ресурсами, но не имеет собственных крупных запасов нефти и газа. На момент начала реализации проекта Марокко на 95% зависело от импорта для удовлетворения своих потребностей в первичной энергии, что означало значительную уязвимость перед колебаниями международных цен на топливо.

Энергетическая стратегия страны направлена на то, чтобы использовать свои географические условия для снижения этой зависимости. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии составляет около 44% установленной электроэнергетической мощности в Марокко.

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