Ждать первые новинки стоит уже в феврале–марте 2027 года.

По данным инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple готовит масштабную серию анонсов на начало 2027 года, сделав главный акцент на бюджетных устройствах.

Во время премьеры OS 27.4 (февраль–март 2027 года) ожидается выход следующих новинок:

базовый iPad нового поколения;

доступный смартфон iPhone 18e;

стандартный iPhone 18;

второе поколение ноутбука MacBook Neo;

обновленный MacBook Air.

На первую половину 2027 года Apple также готовит премьеру нового iPad Air, который впервые в истории линейки получит OLED-экран. Вместе с ним свет увидят обновленный iPad Pro и долгожданный iPhone Air 2-го поколения. По слухам, последний получит серьезный апгрейд камеры и автономности – то, на что большое всего жаловались владельцы первого поколения.

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По информации Гурмана, планшеты высокого класса и смартфон среднего сегмента немного отстают от бюджетных моделей в производственном графике Apple.

Из-за большого количества новинок в первом полугодии компания, вероятно, разделит их презентации на несколько отдельных мероприятий или анонсов. Аналогичную стратегию Apple использовала осенью 2026-го, разнеся релизы iPhone, устройств для умного дома и компьютеров Mac. Такой подход, пишет Bloomberg, соответствует курсу нового главы Джона Тернуса, который предпочитает равномерно распределять запуски продуктов в течение всего года.

Во второй половине и до конца 2027 года в ассортименте главных продуктов Apple также ожидаются: новое поколение часов Apple Watch, долгожданные "умные" очки, наушники AirPods со встроенными камерами, а также юбилейный iPhone 20. Ожидается, что последний получит совершенно новый дизайн со стеклом, изогнутым со всех четырех сторон.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Главным анонсом стал первый складной iPhone с гибким экраном.

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