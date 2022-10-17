Обратите внимание, что в Нацполиции Украины призывают гражданских не пытаться самостоятельно сбивать дроны и заботиться о собственной безопасности.

Сегодня, 17 октября, Украина снова попала под удар российских террористов. Только в сторону Киева оккупанты выпустили 28 дронов-камикадзе "Shahed 136". Благодаря действиям ВСУ и ПВО большую часть из них удалось уничтожить.

Украинцам рассказали, можно ли самостоятельно сбивать дроны, и как это делать.

Инструктор по подготовке снайперов Павел Кащук написал в своем Facebook, инструкцию, как бороться "шахидами".

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"После появления первых "официальных" методичек и аналитики, с которыми я принципиально не согласен, решил сформулировать ряд своих рекомендаций основанных на опыте работы с БПЛА и стрелковым оружием. Сформировал черновик методички, к обсуждению и улучшению которой приглашаю всех компетентных специалистов", - подчеркнул эксперт.

Особенности иранских дронов-камикадзе

Shahed 136 — "слепой", не управляется оператором, не имеет оптических приборов, идет по заданному маршруту (не прямо, меняя высоты), поражает цель с заранее заданными координатами. В идеальных условиях точность и радиус поражения достаточны для уничтожения, в т. ч. Отдельно размещенной бронированной техники.

Взрывается при ударе о препятствие, землю или цель, даже если был поврежден в воздухе. Может оснащаться таймером самоуничтожения при мягкой посадке.

Боевая часть — 20-40 кг. Радиус поражения обломками - не менее сотни метров, высокая разрушительная мощность. Легко "разбирает" кирпичные стены и перекрытия из бетонных плит.

Спутниковая навигация типа CRPA (фазированная решетка относительно устойчива к воздействию РЭБ) + инерционная система.

Скорость может варьироваться примерно от 100 до 180 км/ч. Размер самолета примерно 3×3 м.

Очень шумный бензиновый двигатель без глушителя, напоминает мопед, бензопилку.

Огромный запас хода-не менее 800 км.

Средства РЭБ

Для эффективного джеминга приемника типа CRPA необходимо несколько помех с разных сторон (до 4). То есть - несколько станций РЭБ, которые прицельно действуют на самолет с разных сторон. Вся электроника расположена в металлических корпусах. Радиоуправления на маршруте не используется. Поэтому в теории противодействие средствами РЭБ имеет крайне малую эффективность.

Совершенно нет смысла применять РЭБ против "шахедов" на маршруте к цели. В случае подавления самолет, вероятно, автоматически переходит на инерционную систему (движение по прямой), пока не покинет радиус воздействия РЭБ. После чего восстанавливает точное позиционирование и маршрут.

Мощное подавление сигналов спутников может быть эффективным только непосредственно возле вероятной цели (радиус до 2 км). Но в лучшем случае это снизит точность захода на цель, чего, однако, иногда может быть и достаточно.

Средства поражения

Кроме средств ПВО (ЗРК, ПЗРК, ЗУ) целесообразно создание сети высокомобильных зенитных расчетов со стрелковым оружием. Использование тяжелых крупнокалиберных пулеметов не является приоритетом — для поражения "шахедов" на средней высоте их полетов (до 800 метров) преимущества крупных калибров (свыше 7.62) не очевидны. При этом наибольшее значение имеет емкость магазинов (коробов, лент), доступность специального БК (бронебойно-зажигательные, трассирующие), возможность установки ночных прицелов и коллиматоров, мобильность простота и комфорт использования.

На эту роль оптимальным является использование различных модификаций ПК, установленного на зенитный станок (волонтеры и кулибины справятся с задачей) в кузове пикапа (быстрое выдвижение для перехвата, моментальное развертывание). Также - РПК, АКМ с соответствующим БК.

Использование снайперских винтовок не считаем целесообразным.

Расположение мобильных расчетов

Расчеты целесообразно закреплять не только по потенциальным целям, а и на наиболее вероятных маршрутах БПЛА. При этом за каждым расчетом закрепляется прямой отрезок пути (полевая или асфальтированная дорога), перпендикулярный вероятным маршрутам БПЛА длиной от 50 до 100 км. Для того, чтобы в случае своевременного обнаружения БПЛА и определения вектора его движения конкретный расчет был заранее предупрежден о вероятную точку пересечения его зоны ответственности "шахедом" и имел возможность заблаговременно переместиться и занять необходимую позицию.

Боеприпасы

Наиболее эффективным для попадания является применение трассирующих патронов. Но важно отметить, что даже после повреждения в небе (бензобак, средства управления, электроника) самолет остается опасным при падении, поэтому для увеличения вероятности детонации в небе целесообразно использование бронебойно зажигательных патронов.

В случае, если баллистика имеющегося БК (трасуючого и БЗ) не имеет существенного отличия (необходимо проверить) целесообразно чередовать в ленте такие патроны в соотношении 4 Б32 + 1 трасер.

Избрание позиции

Если возможно заранее выбрать позицию для поражения, стоит учитывать, что сбитые БПЛА, которые не сдетонировали в небе, представляют высокую опасность для гражданских домов. Поэтому рекомендуется поражать самолеты либо за пределами НП, либо на их пути сразу после пролета над поселками, ведя огонь им вслед.

Также стоит по возможности избегать ведения огня на встречу самолетам, поскольку сбитые самолеты при падении могут нести угрозу непосредственно стрелкам.

Наиболее эффективной является стрельба при прохождении самолетов над стрелком или вслед. Наименее — перпендикулярно для к направлению движения самолета.

Неправильным является попытка заблаговременно занять самую высокую позицию на местности. Более эффективной является наоборот самая низкая открытая позиция при условии максимально широкого обзора горизонта. Например - середина поля.

Нет нужды прятаться или маскироваться — "шахид" не оборудован средствами оптической наводки. Но не путайте "шахид" с "Ланцетом" или "Зал Куб".

Прицеливание

Прицеливание по БПЛА с механических прицелов стрелкового оружия при ведении огня без применения трассирующих патронов является крайне сложным, поскольку требует точно учесть три параметра — дистанция до цели, вертикальное снижение траектории пули на расстоянии, предубеждение цели. Тем не менее, при наличии нескольких стрелков и их слаженных действий, шансы возрастают.

Самый эффективный способ — заградительный огонь. Когда расчет берет упреждение с большим запасом (в 2 раза) и ведет огонь 1-2 секунды в фиксированную воображаемую точку на пути самолета без ведения (не двигая оружие) — самолет должен сам залететь в облако шаров.

Компенсация снижения траектории осуществляется стандартной настройкой прицельных устройств, либо с применением прицельной сетки (отдельная тема). А вот точный расчет опережения требует сосредоточения и времени, которого не будет.

Поэтому рекомендуется абстрагироваться от попыток провести точные расчеты и ведение цели с предубеждением. Вместо этого учитываем приблизительное максимальное опережение на определенной дистанции и ведем заградительный огонь в течение 1-2 секунд, взяв двухкратный запас:

дистанция 200 м — опережение 13 м или 5 корпусов (берем 10 корпусов) дистанция 500 м — опережение 38 м или 13 корпусов (берем 20 корпусов) дистанция 800 м — опережение 72 м или 24 корпусов (берем 40 корпусов)

* исходные данные:

скорость пули 7,62×54 ЛПС 840 м/с скорость движения БПЛА 50 м/с длина самолета 3 м

Ведение огня

Огонь необходимо вести до момента взрыва самолета в воздухе даже после явного поражения или резкого изменения траектории его движения. После прохождения над точкой одного БПЛА высока вероятность появления еще нескольких (группы до 5 штук), промежуток времени до 5-10 мин.

Работа ночью

Рекомендуем рассмотреть возможность использования пиротехнических средств для подсветки места вероятного появления цели (осветительные мины и сигнальные ракеты, при условии, если высота БПЛА не превышает 250 метров, могут достаточно эффективно подсветить силуэт).

Про ночные на тепловизионные прицелы и так все ясно. Также, как днем, так и ночью, могут очень помочь коллиматорные прицелы открытого типа, зенитные прожекторы, мощные фонари и тому подобное.

Меры безопасности

Если сбитый самолет не сдетонировал при падении, не подходить минимум несколько часов — возможно использование таймеров самоуничтожения. При инструктаже стрелков необходимо заметить минимально допустимые углы стрельбы до горизонта в случае работы вблизи населенных пунктов. Станки на ТС целесообразно оборудовать механическими ограничителями.

Резкое снижение уровня шума (оборотов двигателя) является признаком захода самолета на атаку цели

Тренировка

Огромное значение для эффективности работы стрелка есть хотя бы разовое короткое тренировки по поражению воздушной цели для отработки вкладки примеру, ощущение вектора отдачи, упреждение при прицеливании.

Рекомендуем следующее упражнение: к дрону типа DJI Mavic, DJI Matrice и др. на нити (рыболовная леска) длиной от 20 метров крепится воздушный шарик диаметром от 30 см. Дрон движется по окружности радиусом от 100 метров на высоте от 50 метров с максимальной скоростью. Стрелок работает до поражения шарика (или дрона:)

Выявление

Для раннего выявления "шахедов" мы рекомендуем немедленное внедрение двух систем:

Информация от населения. Добавить функцию отправки уведомлений об замечен дрон в приложение "Дия" как наиболее распространенное мобильное приложение, в том числе среди пожилых людей. Автоматически считывать координаты устройства во время отправки запроса с последующим введением точек контакта в единую базу с отсечением ложных оповещений и т. д.

Акустические датчики. Создание единой сети точек акустического контроля с передачей данных в единую базу. Такая сеть уже заложена, продолжается ее расширение.

"К сожалению, даже заблаговременное обнаружение не поможет определить конечную цель дронов, поскольку маршрут не является прямым, но даст возможность оперативно привлекать ближайшие зенитные средства в соответствии с определенным временным вектором движения самолета", - подчеркнул инструктор.

Удар по Киеву дронами-камикадзе: что стоит знать

Напомним, сегодня во время утренней атаки Киева "шахидами" патрульные полицейские, боец ТРО, оперативник погрозшуку и спецназовец сбили дрон на подлете к цели из автоматов и пистолетов.

"Это был четвертый по счету дрон. Если бы ребята его сбили, то он мог попасть в места, где проводились спасательные работы, и могли бы погибнуть спасатели, врачи, полицейские", - написал советник МВД Антон Геращенко.

В свою очередь в Нацполиции Украины призывают гражданских не пытаться самостоятельно сбивать дроны и заботиться о собственной безопасности. В частности, глава МВД Монастырский подчеркивает, что уместно смостоятельно сбивать дроны только за пределами города.

"Если говорить о сплошной стрельбе от гражданских, это может привести к трагическим последствиям уже не от дронов, а от стрельбы. Поэтому здесь надо быть очень взвешенными", - отметил он.

Справка УНИАН. Дрон-камикадзе - барражирующий боеприпас. Он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Приводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Впервые на Николаевщине иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

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