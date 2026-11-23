Также Песков вновь повторил предложение РФ о "гуманитарной операции" в Константиновке.

Появилась реакция Кремля на украинские удары по российским кораблям возле берегов Ливии, а также в Балтике. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского и СБУ об успешных ударах.

Так, Песков отметил, что "Москва обратила внимание на заявления Киева об атаках на российские суда у берегов Ливии".

Он также заявил что атака на российский сухогруз на Балтике ведет к "нагнетанию напряженности в регионе".

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По его словам, Россия надеется, что страны Балтии "используют свое влияние на Украину, чтобы предостеречь от расширения террористической активности на Балтике".

Также Песков вновь повторил предложение РФ о "гуманитарной операции" в Константиновке, при этом обвинил Украину в нежелании соглашаться на это "щедрое" предложение.

"Заявления Зеленского и других представителей Киева скорее свидетельствуют о нежелании Украины продолжать гуманитарные операции", - сказал рупор Кремля.

Он также добавил, что РФ намерена инициировать общение с европейцами, чтобы "понять, насколько они являются коалицией желающих мира".

Удары по российскому флоту

Силы обороны в Ливии затопили российский корвет "Меркурий" – один из новейших кораблей РФ, который был принят на вооружение во время полномасштабной войны – в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен боевой вертолёт Ка-27.

Также был поражен российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия.

Накануне дроны атаковали российский военный транспортник "Спарта II" в Финском заливе. Судно, перевозившее военные грузы для российской армии, долго горело в море, а экипаж пришлось эвакуировать.

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