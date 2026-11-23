Самым популярным в США вновь стал пикап Ford F-series, который в различных версиях выпускается уже более 70 лет.

На рынке США за январь–октябрь 2026 года было продано 13 294 671 новых автомобилей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Динамика продаж моделей в рамках отдельных брендов существенно различается. У Toyota, Chevrolet и Ford есть автомобили, продажи которых движутся в противоположных направлениях. Популярные модели Honda демонстрируют синхронный рост, а две модели с наибольшими объемами продаж пережили падение на рынке США.

Самым популярным вновь стал пикап Ford F-series, который в различных версиях производят уже более 70 лет. В то же время продажи этого автомобиля сократились на 5,2%. Пикап Chevrolet Silverado, занявший второе место, также продемонстрировал падение продаж – на 3,6%. На 9,5% выросли продажи кроссовера Honda CR-V, занимающего третье место.

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Наиболее значительным в таблице является падение продаж Toyota RAV4 – сразу на 34,5%. Продажи Camry (+10,2%), Corolla (+6,7%) и Tacoma (+3,3%) выросли, поэтому RAV4 демонстрирует противоположную динамику по сравнению со всеми другими моделями Toyota, входящими в двадцатку лидеров.

ТОП-20 лидеров американского авторынка:

Ford F-series (-5,2%) Chevrolet Silverado (-3,6%) Honda CR-V (+9,5%) Ram пикап (+22,6%) Tesla Model Y (-0,5%) Toyota Camry (+10,2%) GMC Sierra (-2,3%) Toyota RAV4 (-34,5%) Toyota Tacoma (+3,3%) Nissan Rogue (+22,4%) Toyota Corolla (+6,7 %) Honda Civic (+5,9%) Ford Explorer (+21,0%) Chevrolet Equinox (-25,0%) Hyundai Tucson (+6,2%) Chevrolet Trax (+1,3%) Subaru Forester (+19,7%) Kia Sportage (+4,6%) Honda Accord (+30,0%) Subaru Crosstrek (-0,2%)

"Данные свидетельствуют о том, что большие объемы продаж больше не гарантируют сохранение положительной динамики", – заключают в Focus2Move, добавляя, что конкурентная борьба в США определяется на уровне отдельных моделей, а не брендов.

Мировой авторынок – последние новости

За девять месяцев 2026 года в мире было продано 62 743 875 новых автомобилей, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В рейтинге самых популярных моделей лидировала Tesla Model Y, продажи которой выросли на 8,3%. Она опередила многолетнего лидера Toyota Corolla, спрос на которую сократился на 3,5%. Третье место занял Ford F-Series.

Сообщалось также, что в январе–сентябре Renault Clio оставался самым популярным автомобилем в Европе, хотя его продажи сократились на 9,2%. Tesla Model Y продемонстрировала рост спроса на 33,7%, поднявшись на второе место в рейтинге.

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