За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 вражеских БПЛА Shahed-136.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале.
"Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили польские побратимы", - отметил генерал.
Залужный отмечает, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные российскими захватчиками.
"Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!" - подчеркнул главнокомандующий.
Иранские дроны в Украине
В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Впоследствии российские оккупанты неоднократно атаковали украинские города дронами-камикадзе.
В сентябре МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Это стало ответом на продажу ударных беспилотных аппаратов РФ.
5 октября русская армия атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе. В результате удара пострадал один человек, была повреждена инфраструктура города.
10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности используя беспилотники-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области.
Сегодня захватническая армия атаковала беспилотниками теплоэлектростанцию в Винницкой области.