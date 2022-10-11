Именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны.

За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 вражеских БПЛА Shahed-136.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

"Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили польские побратимы", - отметил генерал.

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Залужный отмечает, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные российскими захватчиками.

"Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!" - подчеркнул главнокомандующий.

Иранские дроны в Украине

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Впоследствии российские оккупанты неоднократно атаковали украинские города дронами-камикадзе.

В сентябре МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Это стало ответом на продажу ударных беспилотных аппаратов РФ.

5 октября русская армия атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе. В результате удара пострадал один человек, была повреждена инфраструктура города.

10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности используя беспилотники-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области.

Сегодня захватническая армия атаковала беспилотниками теплоэлектростанцию в Винницкой области.

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