По словам военного, присутствие в Средиземном море для россиян не менее важно, чем на Балтике.

У побережья Ливии Силы обороны затопили российский корвет "Меркурий" – чтобы так эффектно взорваться, на борту достаточно собственного боезапаса. Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, насколько потеря "Меркурия" ударяет по "средиземноморским амбициям" РФ.

"То, что здесь произошло, – нам с позиции ВМС это сложно прокомментировать, потому что мы работаем исключительно в Азово-Черноморском регионе, однако таким боевым кораблям даже не нужно перевозить какое-то дополнительное оружие, чтобы так эффектно взорваться, у них хватает собственного боезапаса – там есть чему детонировать", – пояснил военный.

По его словам, у РФ есть большой интерес в Африке, где до сих пор действует ЧВК "Вагнер", которой сейчас руководит сын основателя этой частной компании Евгения Пригожина – Павел. Согласно открытым источникам, после гибели отца в августе 2023 года сын унаследовал значительную часть его коммерческих активов и возглавил часть структур ЧВК, в частности, сохранил контроль над подразделениями и связанными с группировкой предприятиями в Центральноафриканской Республике.

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"Здесь речь даже не о Средиземноморье как таковом, хотя демонстрация флага, особенно в этой акватории, для россиян всегда была важна… Это – африканские амбиции. Как вы знаете, там до сих пор действует детище Пригожина, которым сейчас руководит его сын. Там у них до сих пор масса интересов, и не только у них… Прямо пересекаются геополитические интересы многих великих держав", – сказал Плетенчук.

Однако, добавил он, само присутствие в Средиземноморье для россиян не менее важно, чем на Балтике, но долгое время они в том регионе отсутствовали – более двух месяцев.

"Сейчас они (россияне – УНИАН) вернулись туда, уже две недели как. Но возвращение оказалось очень фееричным. Потому что туда в большом количестве всегда заходили российские логистические суда, поскольку поставки оружия и, в обратном направлении, возможный вывоз каких-то ценностей из Африки – это их постоянная тема – соответственно, их нужно сопровождать", – сказал военный.

Но, по его словам, далеко не все страны Средиземноморья обеспечивают бункеровку подобных российских судов и кораблей – это Ливия, Египет. Поэтому часто в конвоях можно увидеть танкеры, добавил Плетенчук.

Он пояснил, что путь у таких конвоев длинный – вокруг Европы, без дозаправки в портах, где россиян не принимают.

Уничтожение корвета "Меркурий"

Как писал УНИАН, Силы обороны у берегов Ливии, недалеко от порта Бенгази, затопили российский корвет "Меркурий" – один из новейших кораблей РФ, который был принят на вооружение во время полномасштабной войны – в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было задействовано семь морских дронов украинского производства. Вместе с корветом был уничтожен боевой вертолёт Ка-27. Второй целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия.

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