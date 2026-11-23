Антарктическое небо интересно еще и тем, что с него можно наблюдать небесные объекты, невидимые из Украины.

Украинские полярники на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", запечатлели необычный вид Млечного Пути. С Южного полушария звёздное небо открывается под другим углом, чем с Северного, поэтому знакомые созвездия и сама полоса нашей Галактики могут казаться перевёрнутыми. Об этом сообщил Национальный научный антарктический центр.

На фотографиях можно увидеть не только яркие звезды, но и тёмные полосы, пересекающие Млечный Путь. Они напоминают космические реки, однако на самом деле это не пустые участки неба. Свет звёзд, расположенных за ними, поглощают огромные облака межзвездной пыли.

Одна из таких структур – Большой Разлом, система тёмных пылевых облаков, простирающаяся вдоль светлой полосы Млечного Пути. Вблизи созвездия Южного Креста расположена ещё одна известная тёмная туманность – Угольный Мешок.

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В направлении созвездия Стрельца находится центр нашей Галактики, рассказали исследователи. Там расположено центральное утолщение Млечного Пути – балдж, в котором звезды сгруппированы значительно плотнее, чем в галактическом диске. Однако межзвездная пыль не позволяет увидеть центр Галактики в видимом свете. Чтобы заглянуть сквозь эту завесу, астрономы используют инфракрасные, рентгеновские и радиотелескопы.

Антарктическое небо интересно и тем, что с него можно наблюдать небесные объекты, невидимые из Украины. Среди них – Канопус, вторая по яркости звезда ночного неба после Сириуса, а также Большое и Малое Магеллановы Облака – две карликовые галактики-спутники Млечного Пути.

Поэтому тёмные участки звёздного неба – не менее интересны для наблюдений, чем яркие звёзды. Иногда именно они скрывают самые крупные космические структуры.

Станция "Академик Вернадский" – что ещё почитать

Напомним, украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез, зафиксировали редкое атмосферное явление – иризацию перистых облаков. Оно выглядит как неровное разноцветное пятно, похожее на огромный мыльный пузырь.

Сообщалось, что иризация возникает в результате взаимодействия света с мелкими частицами. В частности, солнечные лучи огибают препятствия – явление называется дифракцией, а после этого световые волны накладываются друг на друга. Таким образом, возникает интерференция, благодаря которой появляются разноцветные переливы.

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