Независимые эксперты уже подтвердили достоверность работы.

Искусственный интеллект, вероятно, открыл новую страницу в истории науки. Американский математик Левент Альпёге, работающий в компании Anthropic, заявил, что совместно с ИИ-ассистентом Claude ему удалось "доказать" знаменитую гипотезу Римана, над которой бились 167 лет. На разработку решения ушло около 6 недель, при этом решающую роль на финальном этапе сыграл именно ИИ.

Исследователь выложил исходный код доказательства, написанный на языке программирования Lean, который применяется для формальной верификации математических утверждений, пишет TVRInfo.

Научное сообщество мгновенно отреагировало на публикацию. Представители двух профильных организаций – Lean Focused Research Organization и Mathlib Initiative – провели независимую проверку и официально подтвердили достоверность работы. Сам Альпёге признал, что на заключительных стадиях исследования Claude значительно превзошел его собственный вклад и вышел на финальный результат в рекордном темпе.

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В чем суть открытия

Гипотеза Римана была сформулирована немецким математиком Бернхардом Риманом в 1859 году. Она описывает закономерности распределения простых чисел (чисел больше единицы, которые делятся только на 1 и на самих себя) в натуральном ряду.

На первый взгляд простые числа кажутся разбросанными хаотично, но Риман с помощью специальной математической формулы (дзета-функции) предположил, что в этом хаосе есть строгий и идеальный порядок.

За последние 160 лет ученые написали тысячи сложных научных работ и теорем, которые начинаются со слов: "Предположим, что гипотеза Римана верна, тогда...". Официальное доказательство превращает всю эту пирамиду научных догадок в железные факты.

В 2000 году Математический институт Клэя включил гипотезу Римана в список семи "задач тысячелетия", пообещав награду в 1 миллион долларов за решение каждой из них.

Скепсис ученых

Громкий научный анонс совпал с важным бизнес-событием: публикация состоялась всего через день после выхода компании Anthropic на биржу Nasdaq. Сам математик отметил, что такое совпадение может показаться подозрительным, однако подчеркнул, что планировал завершить работу еще раньше.

Успех Claude вновь обострил дискуссию в академической среде о роли нейросетей в фундаментальной науке. Несмотря на прорывы (ранее в сентябре компания OpenAI также заявляла о решении другой задачи тысячелетия), многие ученые критикуют такой подход из-за колоссальных финансовых затрат и нагрузки на экологию.

Если доказательство Альпёге и Claude пройдет полное академическое рецензирование, этот случай станет историческим прецедентом сотрудничества человека и ИИ в науке.

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