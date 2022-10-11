В частности, под Киевом вчера сбили 9 дронов-камикадзе.

Вечером 10 октября российские войска запустили иранские дроны с территории Беларуси по Киевской области. Но наши системы ПВО очень хорошо отработали. Было уничтожено минимум девять таких беспилотников.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире FREEДОМ.

"Очень хорошо работает воздушное командование "Центр", которое отвечает за северные, центральные области и столицу Киев. Вчера вторая тревога в Киеве как раз была временем иранских дронов-камикадзе, которые залетают в Украину из Курской области, и по руслу Днепра пытались атаковать столицу", - отметил Игнат.

По словам спикера, выбирая траекторию движения по руслу Днепра оккупанты хотят сделать свои дроны менее заметными, но наши зенитчики работают хорошо.

"Все силы ПВО пока что удачно отрабатывают по всем направлениям", - отметил Игнат.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой, считает Юрий Игнат.

По данным ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Как сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", в ночь на 11 октября ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

Сегодня, 11 октября, в Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях раздаются взрывы, работает украинская система противовоздушной обороны.

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