Ситуация в Одесской и Днепропетровской областях по-прежнему остается сложной.

В течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге.

"Враг продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Только за прошедшую неделю Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры", – сказал Некрасов.

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры и боевых действий по состоянию на утро без электричества осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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По его словам, сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровской областях, где враг нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов. В настоящее время в регионах постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей.

За прошедшие сутки в Днепропетровской области враг атаковал объект газовой инфраструктуры. В результате удара пострадали трое работников. Двое получили контузии, еще один получил тяжелые ранения, его доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Минэнерго добавили, что из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

22 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что враг прибег к тактике уничтожения сетей и линий электропередач в Украине. По словам президента, враг пытается отрезать от источников энергии Одессу и область, а также Днепропетровскую область.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что по поручению президента к ремонту поврежденных объектов энергетики планируется привлечь военных специалистов. Планируется привлечь к ремонтным работам Государственную специальную службу транспорта, подчиненную Минобороны.

20 ноября в Одессе произошло масштабное отключение электроэнергии, пропали свет и вода, не работал городской электротранспорт.

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