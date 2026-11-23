Спасатели отмечают, что женщину передали медикам.

В Дымере Киевской области, где в результате российского удара по жилому дому обрушился подъезд многоэтажного дома, через 22 часа удалось спасти из-под завалов пожилую женщину. Об этом в Telegram сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В Киевской области произошло ещё одно чудо: спустя 22 часа под завалами спасли пожилую женщину", – говорится в сообщении

В ГСЧС отмечают, что после спасения маленького Давида из-под завалов спасатели снова уловили едва слышный голос.

"В квартире на первом этаже под бетонными плитами оказалась пожилая женщина. Все это время она оставалась под завалами, пока спасатели ГСЧС вручную и с помощью тяжелой инженерной техники слой за слоем разбирали пять этажей разрушенного дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда спасатели добрались до неё, женщина едва слышно ответила, что её зовут Валентина. Женщину передали бригаде скорой помощи.

Удар по 5-этажному дому в Дымере – подробности

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, российский дрон попал в 5-этажный дом в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области. Разрушен целый подъезд жилого дома.

Сегодня, 23 ноября, глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что число погибших возросло до 11 человек.

Спасательные работы продолжались всю ночь.

В 3:30 ночи Ткаченко сообщил, что из-под завалов удалось спасти живой 79-летнюю женщину, её госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

В Дымере из-под завалов спасли 7-летнего мальчика, который провёл там почти 14 часов.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский показал первые минуты после того, как мальчика вытащили из-под завалов спасатели.

Министр рассказал, что сначала спасатели нашли вещи, которые опознали родственники, а затем обнаружили и самого Давида. Когда мальчик увидел спасателей, он начал неторопливо и без паники разговаривать с ними, постоянно повторяя, что всё в порядке. Он добавил, что ребенок находится в стабильном состоянии и уже под наблюдением врачей.

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