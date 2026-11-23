На некоторых заправках бензин подешевел сразу на 6 грн за литр.

Украинские сети АЗС начали снижать цены на топливо. Бензин А-95 в среднем подешевел на 2,24 грн/л, а дизель – на 1,64 грн/л, пишет "НафтоРынок".

По данным мониторинга цен на топливо на АЗС, UKRNAFTA снизила цены на А-95 и А-92 на 5 грн/л – до 79,90 и 77,90 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети подешевело на 3 грн/л – до 96,90 грн/л. Средняя цена на А-95 снизилась на 2,24 грн/л – до 84,23 грн/л, на дизельное топливо – на 1,64 грн/л – до 99,01 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" снизили цену на А-95 на 3 грн/л – до 80,99 грн/л. AMIC снизила цены на А-95 и дизельное топливо на 2 грн/л – до 82,90 и 97,90 грн/л.

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В сетях OKKO и WOG продают А-95 по 87,90 грн/л, дизельное топливо – по 101,90 грн/л. В OKKO бензин подешевел на гривню, дизельное топливо – на 2 грн/л, в WOG – на 2 грн/л и гривню соответствено. Автогаз в OKKO подешевел на гривну, до 63,90 грн/л.

На АЗС UPG снизили цену на А-95 на гривню – до 82,90 грн/л, на дизельное топливо – на 1–2,08 грн/л – до 95,78–97,44 грн/л в зависимости от региона. SOCAR снизила цены на А-95 и дизельное топливо на 1 гривню – до 89,90 и 104 грн/л.

В Киевском регионе KLO снизила цены на А-95 и А-92 на 1,50 грн/л – до 86,40 и 80,50 грн/л. Дизельное топливо подешевело на гривню – до 98,90 грн/л. В Днепре компания "VostokGaz" снизила цену на А-95 на 6 грн/л – до 79,99 грн/л.

Самые низкие цены:

бензин А-95: 79,90 грн/л в UKRNAFTA в Киевском регионе, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве;

дизельное топливо: 94,99 грн/л в "БРСМ-Нафте" во Львове, Одессе и Полтаве;

автогаз (LPG): 59,69 грн/л в "БРСМ-Нафте" в Полтаве.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал, что цены на топливо в Украине уже к концу месяца могут подешеветь на 5–8 грн за литр. А в декабре цены на автозаправочных станциях могут упасть еще больше.

19 ноября снизились цены на бензин и дизель, в то же время автогаз, напротив, подорожал. Тогда средняя цена А-95 опустилась на 1,25 грн/л – до 87,08 грн/л. А цена дизельного топлива упала на 46 коп./л – до 101,27 грн/л.

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