Изучив британские архивы, журналисты выяснили, что дед разработчиков родился в городе Борислав Львовской области.

Предки основателей студии Rockstar Games Сэма и Дэна Хаузеров, превративших серию игр Grand Theft Auto в мировой феномен, происходят из Украины. Как выяснило издание PALATNO, дед разработчиков родился в городе Борислав Львовской области.

Изучив британские архивы, журналисты проследили родословную лондонских братьев. Их отцом был уроженец Манчестера Уильям Хаузер, а его родителями – Айзек Хаузер и Марджори Эшворт. Согласно переписи населения Англии и Уэльса от 1901 года, двухлетний Айзек уже жил с семьей в Манчестере, а местом рождения его и его родителей, Гарри и Клары Хаузеров, значилась Австрия.

Более точные данные появились в переписи 1921 года, где 22-летний Айзек Хаузер указал конкретный населенный пункт – Борислав в Галиции (Boryslaw, Galicia, Austria), которая тогда входила в состав Австро-Венгрии. В британском реестре населения 1939 года также зафиксирована точная дата его рождения – апрель 1899 года.

Видео дня

В конце XIX века Борислав (ныне Дрогобычский район Львовской области) переживал бурный рост благодаря добыче нефти и озокерита. Значительную роль в этом играли еврейские предприниматели и рабочие, составлявшие большинство населения города.

Однако приход крупных компаний и банков вытеснил мелких владельцев, лишив многих жителей заработка. Это спровоцировало волну эмиграции в США и Великобританию, в ходе которой семья Хаузеров и перебралась в Англию.

Первая часть Grand Theft Auto вышла еще в 1997 году и была разработана шотландской студией DMA Design. В 1998 году Сэм и Дэн Хаузеры вместе с коллегами основали Rockstar Games, под брендом которой франшиза стала одной из самых продаваемых в истории видеоигр. Сэм занял пост главы компании и продюсера, а Дэн отвечал за творческое направление вплоть до своего ухода из студии в марте 2020 года.

Релиз шестой части игры – Grand Theft Auto VI, действие которой происходит в вымышленном штате Леонида и городе Вайс-Сити, – состоялся 19 ноября на консолях PlayStation и Xbox. GTA 6 получила средний балл 99 из 100 и стала самой высокооцененной игрой в истории.

СМИ пишут, что запуск GTA 6 вызвал "цифровое цунами", которое превосходит чемпионат мира 2026 года. Меж тем продажи игры за первые сутки составили 32 миллиона копий. Это самый лучший показатель в истории индустрии развлечений.

Вас также могут заинтересовать новости: