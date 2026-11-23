Небольшую птицу могут преследовать стаи других пернатых.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали самую маленькую в Украине сову – сичику-воробья. Об этом сообщили в заповеднике.

"Сичик-воробьиный (Glaucidium passerinum) – самая маленькая сова в Украине", – говорится в сообщении.

Сичик-воробьиный: интересные факты о самой маленькой сове Украины

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Вес этой птицы не превышает 80 граммов. Она обитает в лесной зоне и относится к бореальным, то есть северным, видам.

В отличие от большинства сов, сичик-воробьиный активен не только ночью: он охотится с утра до вечерних сумерек. Его добыча – мелкие животные, в частности мышевидные грызуны и небольшие птицы.

Если сичик появляется на виду или издает звуки днём, его могут заметить другие птицы. Они собираются в стаи и начинают громко преследовать маленькую сову. Поэтому сичик обычно охотится из засады и старается заранее спрятаться от посторонних глаз.

Гнезда этот вид устраивает в дуплах, оставленных дятлами. Под такими деревьями можно найти остатки добычи: самка выбрасывает их из гнезда во время уборки.

Еще одна особенность сичика – запасы пищи на зиму. Перед наступлением холодов птицы прячут в отдельных дуплах мелких птиц и млекопитающих, в частности мышей, полевок и куниц.

Несмотря на небольшие размеры, сичик-воробьёвчик обладает спокойным и уверенным характером. Благодаря этому фотографам иногда удаётся подойти к нему достаточно близко и сделать интересные кадры.

Сичик-воробьёвка является оседлым видом, однако молодые птицы могут улетать на юг.

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Напомним, в Чернобыльской зоне обитает лесная куница. По словам исследователей, это ловкая, очень подвижная хищница, которая прекрасно лазает по деревьям и быстро передвигается по лесу.

Чаще всего это животное проявляет активность в сумерках и ночью. Её рацион осенью довольно разнообразен – она охотится на мелких животных, птиц, насекомых, питается ягодами и т. д. Осенью её густой мех становится плотнее и теплее, что помогает защититься от холода.

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