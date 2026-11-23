Больше всего опаздывает поезд из Чернигова в Рахов, который должен был прибыть ещё утром.

В понедельник, 23 ноября, фиксируются значительные задержки поездов "Укрзализныци". Некоторые рейсы отстают от расписания почти на семь часов, свидетельствуют данные онлайн-табло перевозчика.

Больше всего задерживается поезд №141/142 по маршруту Чернигов – Рахов. Он отстает от расписания на 6 часов 53 минуты: вместо запланированных 08:24 ориентировочно прибудет в 15:17.

Почти на пять часов опаздывает поезд №207/208 Харьков – Одесса – его задержка составляет 4 часа 39 минут. На 4 часа 35 минут от графика отстает рейс №001/002 Харьков – Рахов.

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Более чем на 4 часа задерживаются также поезда №085/086 Львов – Днепр, №041/042 Трускавец – Днепр, №061/062 Днепр – Ивано-Франковск и №261/262 Днепр – Черновцы. Их отставание от расписания составляет около 4 часов 17 минут.

Также с опозданием следуют следующие поезда:

№073/074 Перемышль – Днепр – 4 ч 16 мин;

№003/004 Ужгород – Днепр – 4 ч 16 мин;

№021/022 Харьков – Львов – 4 ч 3 мин;

№293/294 Рахов – Кривой Рог – 3 ч 37 мин;

№233/234 Черновцы – Кривой Рог – 3 ч 37 мин;

№001/002 Рахов – Харьков – 3 ч 26 мин;

№085/086 Днепр – Львов – 3 ч 15 мин;

№041/042 Днепр – Трускавец – 3 ч 15 мин;

№005/006 Ясиня – Днепр – 3 ч 5 мин;

№039/040 Солотвино-1 – Днепр – 3 часа 5 минут;

№087/088 Днепр – Ковель – 3 часа.

Также ряд других поездов задерживается от получаса до трех часов. В частности, на 2 часа 41 минуту опаздывает поезд Мукачево – Полтава. Еще несколько рейсов отстают от графика на 1–2 часа, а отдельные – менее чем на полчаса.

Среди причин задержек "Укрзализныця" называет продолжающуюся угрозу со стороны вражеских беспилотников, задержки оборотных поездов и ожидание пассажирами стыковочных рейсов. При этом в УЗ подчеркнули, что время задержек и прогноз прибытия могут меняться.

"Укрзализныця" – главные новости

20 ноября в результате массированного удара России по Украине была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за постоянной угрозы вражеских ударов тогда предупреждали о задержке ряда поездов.

В начале ноября в УЗ объявили о запуске нового флагманского поезда "Ярослав Мудрый" по маршруту Киев – Перемышль, который отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля он отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

Ранее сообщалось, что после российского удара по вокзалу в Днепре УЗ пересмотрит протоколы безопасности, чтобы лучше реагировать на угрозы и обеспечивать эвакуацию людей в безопасные места.

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