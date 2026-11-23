В Северной Каролине они отобрали у республиканцев семь округов, в частности, победили многолетнюю конгрессвумен Вирджинию Фокс.

Демократическая партия США получила не менее 258 мест в Палате представителей, что стало самым большим большинством для политической силы в этом столетии. Последним толчком к такому результату стала победа демократа Чака Хаббарда над многолетней конгрессвумен-республиканкой Вирджинией Фокс в Северной Каролине.

По данным NBC News, Хаббард победил Фокс в 5-м избирательном округе штата после пересчета голосов. Результат выборов укрепил позиции демократов, которые, по прогнозам, получат не менее 258 мест в Палате представителей.

Как сообщает Офис историка Палаты представителей, это самое большое большинство, которое любая партия имела в нижней палате Конгресса в XXI веке. В то же время результаты еще четырех гонок остаются необъявленными.

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Последний раз демократы имели такое количество мест в Палате представителей в 1992 году – тогда партия также получила 258 мандатов. Вторым по величине большинством демократов в этом столетии стал результат выборов 2008 года, когда они получили 257 мест.

Демократы победили даже в округах с традиционным преимуществом республиканцев

Контроль над Палатой представителей демократы закрепили не только благодаря победам в конкурентных округах. Партия также получила мандаты в районах, где республиканцы ранее имели значительное преимущество.

В частности, в 2024 году Дональд Трамп победил в 5-м округе Северной Каролины, который представляла Фокс, почти с 18-процентным отрывом. Однако на этот раз, по прогнозам, Хаббард опередил республиканку лишь на долю процента.

После дня голосования Фокс инициировала пересчет бюллетеней. Когда его результаты подтвердили победу демократа, республиканка позвонила Хаббарду, чтобы признать поражение.

В посте в соцсети Хаббард сообщил: "Сегодня я разговаривал с конгрессвумен Вирджинией Фокс, которая любезно признала свое поражение после результатов пересчета голосов. Позвольте мне первым поблагодарить конгрессвумен Фокс за её десятилетия службы и бесчисленные жертвы".

В Северной Каролине демократы отобрали у республиканцев семь мест

Вирджиния Фокс стала не единственной представительницей Республиканской партии в Северной Каролине, которая проиграла в округе, который перед выборами считался надежным для ее политической силы.

В целом демократы завоевали в штате семь мест, которые ранее принадлежали республиканцам. Это наибольшее количество таких побед среди всех штатов страны.

В 9-м округе Северной Каролины демократ Ричард Охеда II победил республиканца Ричарда Хадсона, который в этом году возглавлял Национальный республиканский комитет Конгресса.

В другом округе штата демократ Сирил Джефферсон победил республиканца Аддисона Макдауэлла.

На президентских выборах 2024 года Трамп победил в округе Хадсона с перевесом в 16 процентных пунктов, а в округе Макдауэлла – с отрывом в 17 пунктов.

Выборы в США – результаты

Как сообщал УНИАН, демократы уверенно победили на промежуточных выборах и получат контроль над обеими палатами Конгресса США. В Сенате у них 54 места против 44 у республиканцев, а в Палате представителей они получат 228 мест.

Джей Ди Венс после поражения республиканцев на промежуточных выборах начал дистанцироваться от Трампа. Вице-президент написал в соцсетях, что многие бывшие сторонники Трампа проголосовали за демократов, а среди причин назвал войну, инфляцию и желание изменить отношения страны с Израилем.

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