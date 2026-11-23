Также эксперт назвала лучшие праздничные городки, которые обязательно стоит посетить зимой.

Накануне зимних праздников можно увидеть множество подборок лучших рождественских ярмарок Европы. Однако мало кто говорит о том, каких из них стоит избегать.

Американка Хелен Сула, живущая много лет в Германии и обожающая рождественские ярмарки (всего она посетила более сотни праздничных городков в Европе), в комментарии Daily Mail назвала те из них, которые она считает худшими.

По словам бывалой путешественницы, больше всего ее разочаровали рождественские ярмарки в популярных крупных европейских столицах – Париже (Франция), Риме (Италия), Праге (Чехия) и Лондоне (Великобритания).

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Главная причина – их излишняя коммерциализация. Например, в британской столице, по ее словам, "отлично справляются с оформлением", но атмосфера там "слишком коммерческая".

"Я обожаю Лондон в Рождество – он выглядит потрясающе. Мне очень нравится заглядывать в универмаг Fortnum & Mason и любоваться декором – это просто невероятно красиво. Но я не считаю, что здесь лучшие рождественские ярмарки. Например, Winter Wonderland в Гайд-парке меня немного разочаровала – там чувствуется именно эта коммерческая атмосфера", – пояснила Сула.

Она также признается, что особенно ее смущают "пластиковые елки": это верный признак того, что атмосфера будет сугубо коммерческой, а цены – очень высокими.

При этом опытная путешественница считает, что во многих европейских городах ярмарки устраивают лишь для того, чтобы воспользоваться огромной популярностью подобных мероприятий.

"Например, в Риме не стоит ожидать той же атмосферы, что в Германии, Швейцарии или Австрии – это совсем другие ощущения... Прага – совершенно удивительный, красивый город, но, на мой взгляд, здешние ярмарки тоже могут казаться несколько коммерческими... Париж – это точно не то место, куда стоит ехать ради рождественских ярмарок. Город украшен великолепно, но это не про ярмарки", – поясняет она.

Говоря о самых дорогих праздничных рынках, Сула выделяет Швейцарию и австрийскую Вену.

"Швейцарские ярмарки – одни из самых дорогих. Вена тоже может быть довольно затратной. За последние годы цены там заметно выросли – сужу хотя бы по стоимости глинтвейна", – отметила девушка.

А вот на небольших ярмарках, по ее мнению, зачастую можно получить гораздо больше впечатлений за меньшие деньги.

"Например, в небольших городках – скажем, в долине Мозеля в Германии – все было очень недорого. Даже в таких местах, как Гейдельберг – да и вообще везде, где есть небольшие рождественские ярмарки, – все обычно немного дешевле", – объясняет она.

Также Сула советует обратить внимание на ярмарки в Страсбурге (Франция), Зальцбурге (Австрия), Таллине (Эстония), Кракове (Польша), Загребе (Хорватия), Будапеште (Венгрии), Братиславе (Словакия) и Вильнюсе (Литва).

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