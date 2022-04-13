В то же время американская разведка не будет предоставлять данные о военных целях на территории РФ.

Администрация президента США Джо Байдена значительно расширяет разведывательные данные, которые передают Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Издание отмечает, что американская разведка будет передавать Украине расширенные данные, чтобы военные могли атаковать подразделения оккупантов на неподконтрольной части Донбасса и в анексованому Крыму, а также смогли потенциально вернуть эти территории.

Через некоторое время материал отредактировали, убрав часть о потенциальном возвращении территорий Донбасса и Крыма, но первая версия сохранилась в кэше Google.

Новые указания по передаче расширенных разведывательных данных появились после того, как Вашингтон решил передать Украине значительное количество вооружения, в частности артиллерийские системы. Ожидается, что детали о пакете военной помощи на 750 млн долларов озвучат уже сегодня.

"Решение предоставить больше разведывательных данных и артиллерию знаменует собой изменение подхода администрации Байдена к конфликту. Это произошло спустя несколько недель после того, как Киев просил США и НАТО предоставить тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России", - пишет издание.

Администрация Байдена предоставила Украине тысячи единиц противотанкового оружия Javelin, зенитных систем Stinger и другого вооружения, однако запросы Киева о некоторых типах вооружения, в частности боевой авиации, отклонялись. Вашингтон опасался, что РФ может признать США стороной конфликта.

В то же время в последнее время военная стратегия Москвы изменилась: российские войска отступили от столицы Украины и других городов на севере, чтобы сосредоточиться на ожидаемом наступлении на Донбассе.

Такие действия Москвы вынудили администрацию Байдена изменить подход к конфликту. На прошлой неделе США активизировали обмен разведданными с Украиной, чтобы помочь военным раскрыть планы оккупантов и ответить артиллерией, беспилотниками и другим оружием.

Однако США все равно воздержатся от предоставления разведывательных данных, которые бы позволили украинцам наносить удары по целям на территории России.

По словам чиновников, офис директора национальной разведки разрабатывает инструкции по обмену разведывательными данными, а Пентагон выдает параллельный документ для военных операторов.

В прошлый раз американская разведка разрабатывала такие инструкции, когда США прогнозировали атаку на Киев с целью свержения президента Украины Владимира Зеленского.

Исходя из этих предположений, США поделились с Киевом разведывательными данными о российских мощностях на Донбассе и Крыму, но не предоставили данных о целях, которые бы позволили украинской армии осуществить наступательные действия, чтобы вернуть те территории, которые РФ оккупировала в 2014 году.

Сейчас Россия сосредоточила силы для наступления на Донбассе, поэтому республиканские законодатели призвали предоставить Киеву больше разведывательных данных, а администрация пересмотрела договоренности по обмену информацией.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед Комитетом Сената по вооружению, намекнул на изменения в системе обмена разведывательными данными. Он отметил, что США готовят "обновленные указания".

Остин отметил, что в старых указаниях было "непонятно", что эти данные могут помочь украинцам вернуть оккупированный Донбасс и аннексированный Крым.

На следующий день после выступления Остина разведка и Пентагон обновили указания.

Как отмечает издание, новый пакет вооружений будет включать артиллерийские и морские беспилотники. Их будут использовать в основном для разведывательных миссий, но украинцы могут снарядить их для поражения целей в море.

Остин и советник по национальной безопасности Джейк Салливан беседовали с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о потребностях Украины в оружии.

В то же время в Белом доме заявили, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему о текущей поддержке США Украины.

Наступление РФ на Донбасс: что известно

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои. Именно они и определят судьбу следующей фазы войны.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу. Эксперты и разведчики подтверждали, что РФ готовит масштабное наступление на Донбасс, а глава Луганской области Сергей Гайдай призывает людей быстрее эвакуироваться в безопасное место.

После этого Арестович заявил, что Россия уже начала наступление на Донбасс идет первый этап. Оккупанты будут пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга, считает советник главы ОП.

Вас также могут заинтересовать новости: