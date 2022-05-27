Министерство обороны Штатов находится на постоянной связи с Киевом в вопросе отправки вооружения.

Соединенные Штаты Америки еще не приняли окончательного решения касательно поставок РСЗО Украине. При этом Вашингтон и Киев находятся на постоянной связи в вопросе отправки вооружения.

Соответствующее заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 27 мая.

"Мы в курсе того, что украинцы просят РСЗО в частном и публичном порядке. Я не буду забегать вперед решений, которые еще не были приняты", — заявил Кирби.

По словам спикера, Пентагон находится "постоянно на связи" с украинскими властями в вопросах поставок вооружения.

Напомним, украинские власти давно просят об отправке ВСУ реактивных систем залпового огня MLRS. Они позволят поражать цели баллистическими ракетами на дистанции до 300 километров.

Сегодня, 27 мая, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал не медлить с передачей РСЗО нашей стране. "Мы регулярно объясняем нашим партнерам срочность [такого решения]", — заявил руководитель ОП.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут и РСЗО. Издание написало, что об этом могут сообщить уже на следующей неделе. А сейчас, согласно информации от Reuters, Киев и Вашингтон согласовывают условия применения американского оружия.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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