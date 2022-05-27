Армии Штатов нужен запас переносных зенитно-ракетных комплексов, пока не будет разработано новое поколение портативных средств воздушной обороны.

Соединенные Штаты Америки готовятся закупить существенную партию ПЗРК Stinger. Государство израсходовало свой запас из-за поставок оружия Украине.

Об этом сообщило издание Reuters в своем свежем материале со ссылкой на источники в правительстве.

США заказали у компании Raytheon Technologies 1468 единиц Stinger. Конкретных сроков производства партии нет, но предполагается, что армия получит весь комплект в течение 30 месяцев.

Сейчас войска США не используют Stinger, однако запас ПЗРК необходим, пока не будет разработано новое поколение портативных средств противовоздушной обороны. По оценкам Reuters, с момента полномасштабного вторжения России США отправили в Украину 1400 единиц Stinger. Из-за этого запасы ПЗРК истощились.

В апреле исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Гейс сообщил, что Министерство обороны США не заказывало Stinger последние 18 лет. Компонентов для производства сейчас нет, а чтобы найти заменители и наладить конвейер понадобится время.

Напомним, украинские военные регулярно применяют ПЗРК Stinger для уничтожения воздушных целей рашистов. На прошлой неделе бойцы 95-й бригады использовали оружие, чтобы "приземлить" два беспилотника. А 12 мая из Stinger уничтожили вертолет Ми-24 оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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