Речь идет о современных реактивных системах залпового огня MLRS.

Администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Байдена готовится предоставить Украине современные РСЗО MLRS, поскольку они наиболее востребованы.

В частности, о необходимости такого вооружения говорил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Владимир Зеленский и другие украинские политики. По их мнению, именно эти системы могут изменить "ход войны".

"Администрация (Байдена – ред.) склоняется к тому, чтобы предоставить системы (MLRS – ред.) в рамках расширенного пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", - пишет издание.

Другой системой, которую просила Украина, является высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS (легшая колесная), способная стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО.

Американские РСЗО MLRS способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

Как сообщал УНИАН, 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина критически нуждается в реактивных системах залпового огня, а союзники, которые могли бы предоставить их, ожидают политического сигнала от Вашингтона - поэтому все зависит от администрации Байдена.

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