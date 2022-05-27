Вашингтон провел переговоры с Киевом из-за опасности эскалации, которую могут повлечь удары по территории глубоко внутри РФ.
Об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.
Как отмечается, закулисные дискуссии, являются чрезвычайно деликатными и поэтому не афишируются. При этом Соединенные Штаты не накладывают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия.
Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".
"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам - ред.)", – на условиях анонимности говорит американский военный.
Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" относительно использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.
Американская разведка также предупреждала о растущих рисках, особенно учитывая несоответствие между очевидными амбициями президента России Владимира Путина и эффективностью его военных. Ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию", сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях в Сенате в этом месяце.
Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться.
Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь России.
"Это повлечет раскол внутри альянса. И, конечно, альянс этого не хочет. И Украина также не хочет", - сказал Лют Reuters.
Как известно, администрация Байдена рассматривает возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько сотен километров.
Этому активно пытается помешать РФ.