В то же время добровольцы РФ сдают позиции и бегут домой.

Российский оккупант рассказал, что их командиры оказались трусами, а дезертиры бегут с позиций десятками.

Как гласит новое перехват Главного управления разведки Минобороны Украины, российские командиры панически боятся обстрелов, поэтому сидят в укрытиях и даже в туалет не выходят.

"У нас так начальник штаба делает: ну, комбат, там - идиот, и вся прикрутка их п*дарастическая. Они в бутылки сс*т и солдатам дают, чтобы выбрасывали. Сами даже не выходят. Боятся, потому что обстрелы х*рачат - все, они сидят, крысы", - рассказал оккупант.

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Кроме того, он отметил, что ходят слухи о выводе подразделения в Луганск, а затем в Россию. Впрочем, захватчик не верит в это. Тем временем оккупанты группами самовольно покидают позиции.

"Мы ночью еще 20 наших беглецов поймали. Ну, как поймали: они чисто дорогой шли. Мы их не стали ни стрелять, ничего. Просто положили, а сегодня разбирательство было, в штаб их повели. Они, как оказалось, сдали позиции, ну, и с**бывались. Добровольцы все. Сейчас их военный трибунал, короче, ждет", - отметил оккупант.

Россиянин также признался, что украинские воины "каким-то макаром" захватили вражеский танк с экипажем.

"Наш танк сейчас х*рачит по нам. Вот сейчас должен к первой где-то появиться. Ну, танк наш, а экипаж х*хловский. Х*рачат по нам сзади", - рассказал оккупант.

Перехват оккупантов: самое интересное

Российские оккупанты нередко раскрывают родным секреты о "второй армии мира". Недавно во время телефонного разговора российские оккупанты обсуждали, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривали варианты имитации боевых ранений.

Также в перехваченной телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет. Поэтому российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

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