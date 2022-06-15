В перехваченном телефонном разговоре российский военный рассказывает жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупанты начали жаловаться на отсутствие боеприпасов.

Об этом говорится в перехвате ГУР Минобороны.

Оккупанты жалуются на то, что старые снаряды для орудия закончились, а новыми пушками никто не умеет пользоваться.

"У нас снаряды на пушки кончились. Нам другие пушки дали. Но у нас ими никто пользоваться не умеет", — рассказал оккупант.

Кроме того, в перехваченном телефонном разговоре российский военный рассказывает жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет. Также оккупант жалуется, что устал, и они никуда не продвинулись.

Перехваченные разговоры:

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, как российские оккупанты обсуждают способы, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

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