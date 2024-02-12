В российской армии наблюдается тенденция к совершению актов насилия.

Среди личного состава оккупационной армии растет недовольство командирами. Суды массово объявляют им приговоры за расстрел своих подчиненных.

Как сообщает Центр национального сопротивления, в Западном военном округе ВС РФ наблюдается тенденция к совершению актов насилия со стороны командиров подразделений в отношении своих подчиненных.

Так, в Курской области фиксируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов относительно случаев массовых убийств военнослужащих. Командиры во время несения службы расстреливают своих подчиненных.

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Как указывается, эти случаи отбывали в случае взаимной неприязни или в связи с тем, что военнослужащие находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"В результате последнего инцидента в начале февраля текущего года Курский гарнизонный военный суд вынес приговор об осуждении к 14 годам колонии старшего прапорщика, который в состоянии тяжелого алкогольного опьянения расстрелял строй подчиненных", - пишет ЦНС.

Обстановка в российской армии

В октябре 2023 года УНИАН писал, что в оккупационной армии участились этнические конфликты между тувинцами и россиянами. Они особенно обостряются, когда захватчики находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В российской армии из-за значительных потерь фиксируется нехватка офицеров младшего звена. Чтобы как-то исправить ситуацию, россияне начали вербовать молодежь Беларуси на обучение в военных учебных заведениях

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