Для этого в райцентрах Беларуси проводят так называемые дни открытых дверей.

В российской армии из-за значительных потерь фиксируется нехватка офицеров младшего звена. Чтобы как-то исправить ситуацию, россияне начали вербовать молодежь Беларуси на обучение в военных учебных заведениях

"В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как добавляется, представители Вооруженных сил Российской Федерации даже проводят так называемые дни открытых дверей в районных центрах Беларуси. На этих мероприятиях они предлагают молодежи учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.

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Офицеры российской армии

После начала полномасштабной войны в России начало резко сокращаться количество офицеров. Наши военные устроили настоящее сафари на таких оккупантов.

Кроме того, количество самоубийств среди российских офицеров после начала полномасштабной войны РФ против Украины значительно выросла.

Недавно в ГУР сообщали, что военное руководство государства-агрессора России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующих выучек.

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