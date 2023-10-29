Впрочем, даже летальные последствия вражды активно скрывают из-за этнического происхождения мятежников.

В оккупационной армии участились этнические конфликты между тувинцами и русскими. Они особенно обостряются, когда захватчики находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Центр национального сопротивления, все чаще военнослужащие тувинцы в рядах российского оккупационного войска конфликтуют с россиянами.

"Нередко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом. Причины вражды довольно банальны - это вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ею народам и борьбы за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование)", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что "особенно бурно выяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя".

Министру обороны РФ Сергею Шойгу за десятилетия карьеры удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или же отложить в "долгий ящик".

Перестрелки оккупантов

Напомним, что с начала полномасштабной войны в армии захватчиков постоянно возникают проблемы.

В апреле 2022 года в городе Новая Каховка Херсонской области произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими военными.

11 августа 2023 года в оккупированном поселке Урзуф произошла перестрелка, в которой пострадали мирные люди. На отдых туда приехали "кадыровцы", у которых возник конфликт с военной комендатурой. В результате погибли двое подростков, четыре парня и одна женщина.

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