Ликвидированы, в частности, четыре лейтенанта противника, поделились в ВСУ.

Потери РФ на 3 февраля 2024 года во время полномасштабной войны против украинцев среди офицерского состава серьезно увеличились, в частности, ликвидирован майор запаса Сергей Петров и три старших лейтенанта - Артем Евдокимов, Алексей Сергеев и Равиль Бикбулатов.

"Грузом 200" (так называют безвозвратные потери) также стал командир одной из вражеских штурмовых рот Алексей Толубаев, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своем Telegram-канале. По его данным, еще "минусованы" четыре российских лейтенанта - Денис Русанов, Ильдус Манадиев, Михаил Кошелев, Михаил Кузьменко, и два младших лейтенанта противника - Александр Ламзин и Виталий Алексеев.

"Штирлиц" показал фото ликвидированных захватчиков.

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Какие потери России в Украине - сегодня это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, получают "по зубам" от наших защитников и теряют много живой силы и техники.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркивал, что во время осенне-зимнего наступления россияне не смогли захватить ни одного очень важного объекта или населенного пункта, однако понесли очень серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 3 февраля составляют примерно 387 940 противников.

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